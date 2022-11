Ukraine avec les soldats de l'électricité

Après l'attaque des Russes sur des sites de production d'électricité, les Ukrainiens doivent procéder à des coupures préventives pour économiser le réseau. Sur terrain, les électriciens sont devenus des soldats d'un genre nouveau. Vitali Asynenko dirige une équipe d'électriciens ukrainiens. Il arrive sur le lieu d'une frappe russe, avec un gilet par balles sous son manteau et un casque de guerre sur la tête. Deux roquettes sont tombées dans la nuit : un mort, plusieurs blessés et tout un réseau électrique à reconstruire. Le transformateur est criblé d'impacts, impossible à réparer. L'équipe de Vitali se met immédiatement au travail, avec les moyens du bord, notamment de simples câbles récupérés sur les débris. Depuis sa nacelle, Olexy, ancien mineur, redoute surtout une deuxième attaque des Russes durant l'intervention. On compte 3 000 habitants de la ville privés d'électricité. Pourtant, tous veulent rester chez eux. Après que Vitali ait pu trouver un transformateur de fortune, les habitants auront tous le courant le soir même. TF1 | Reportage B. Christal, P. Bouffard, B. Bonne