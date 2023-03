Ukraine : des bébés dans la guerre

C'est une petite fille, Ivanka, née sous les bombes dans une maternité. Les positions russes sont à trois kilomètres. Ses parents refusent de fuir. Le personnel médical est réduit au strict minimum, obligé de rapatrier les équipements dans une pièce plus sûre. Les étages supérieurs sont plongés dans le noir. Au bout du couloir, on constate les dégâts causés par une frappe quelques jours plus tôt. C'est une salle d'accouchement qui a été visé. Dehors, nous retrouvons Tatiana et son bébé, elle rentre chez elle. Au volant, son mari est inquiet de ne rencontrer personne sur la route. Kherson est une ville libérée, mais c'est surtout une ville fantôme. Depuis le retrait des Russes, seules quelques dizaines de naissances ont été enregistrées. Les familles comme celle de Tatiana, il n'en reste presque plus. À 600 kilomètres, il y a Kiev. Certains viennent observer les chars russes neutralisés et exposés tels des trophées. D'autres livrent dans une clinique de l'azote qui va permettre de conserver le sperme de dizaine de soldats s’apprêtant à repartir sur le front et qui se rendent donc dans le laboratoire avant de reprendre les armes. TF1 | Reportage F.X Ménage, G. Vuitton, F. Petit