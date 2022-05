Ukraine : des civils agents de renseignement

Vladimir n’est pas un soldat, mais à 65 ans avec son fils, il a réussi à mettre toute une unité russe en déroute. Ils nous montrent sa collection de trophées, notamment à ces véhicules détruits grâce à lui. Le mois dernier, ce maçon voit les Russes s’installer dans la forêt derrière sa maison, une vingtaine de blindés et plus de 50 hommes. Avec son fils, il contacte donc l’armée ukrainienne par téléphone. Ils leur indiquent la position des Russes pour les bombarder. Les Ukrainiens hésitent quand ils apprennent que la maison n'est qu’à 70 mètres. Les Russes sont touchés de plein fouet, et la maison a été épargnée. Cependant, quatre blindées sont détruits, et les survivants évacuent la position. Le père et son fils ont pris un énorme risque. Les Russes fusillent les habitants qui aident l’armée ukrainienne. Partout, dans les villages occupés, les Russes soupçonnaient des habitants d’aider leur ennemi. Ainsi, ils menaçaient la population pour les retrouver. Dans cette rue, ils ont aligné de force les femmes et enfants. Mais personne dans ce hameau n'avait renseigné l'armée ukrainienne. TF1 | Reportage F. Litzler, J. Marcantetti, G. Vuitton