Ukraine : des milliers de tonnes de blé en sursis

Les moissonneuses tournent à plein régime dans le grenier à blé de l'Europe. Dans ces exploitations agricoles en territoire sous contrôle ukrainien, une nouvelle main d'œuvre a fait son apparition. Nikola et Andriy sont des fermiers de Donbass. Ils ont fui quand l'armée russe s'est retrouvée aux portes de leur village. Ils travaillent désormais dans cette région de Pavlohrad. Leur participation, disent-ils, à l'effort de guerre. Les moissons vont durer près d'un mois. Mais c'est un mois sous haute tension. Le front du Donbass est à une centaine de kilomètres. Dans les territoires encore sous contrôle ukrainien, c'est une course contre la montre qui a commencé. Personne ne veut voir ses terres tombées aux mains des Russes. Ils occupent déjà des milliers d'hectares de champs dans le Donbass et le sud du pays. 40 % de la récolte de blé d'Ukraine est déjà menacée. Cette exploitation de la région de Dnipro est gérée par Clément Coussens, un Français. Il a commencé lundi la moisson et a récolté à l'heure actuelle 2 000 hectares sur 14 000. La récolte avance bien, mais c'est la suite qui l'inquiète. Tous les blés stockés pourraient ne jamais sortir de sa ferme. Les ports ukrainiens sont à l'arrêt. L'armée russe contrôle la mer Noire et empêche les exportations par voie maritime. C'est donc par la route ou le rail que les céréales pourront quitter le pays. Mais la livraison constitue un problème majeur. TF1 | Reportage I. Bornacin, S. Maloiseaux, G. Haurillon