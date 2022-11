Ukraine : dix millions d’habitants sans électricité

Kiev s'habitue à vivre sans lumière. Des Ukrainiens qui réparent 24h sur 24h un réseau électrique sans cesse bombardé. Les conséquences sont graves, comme dans les hôpitaux : activités réduites, patients dans la pénombre et il y manque 8 heures de courant par jour. Des salles entières de certaines cliniques ne reçoivent plus de patients. L'activité est réduite de 90%. Le directeur a dû installer un groupe électrogène dans un débarras qui permet au bloc opératoire de fonctionner encore, mais en mode dégradé. Un patient sur deux est refusé. Près d'un tiers des centrales ukrainiennes sont endommagées. Dès que la nuit tombe, extinction des feux à heure fixe. Le système D prend le relais, lumière LED pour les commerces, lampe frontale la nuit. Une habitante de Kiev nous invite chez elle pour nous montrer comment elle s'adapte à ces conditions particulières. Pas d'ascenseur, il faut donc monter à pied les huit étages. Comme tout le monde, elle s'éclaire à la bougie et dit pouvoir tenir tant qu'il y aura du chauffage et du gaz. Elle vit parfois jusqu'à 12 heures par jour sans courant. S'il n'y a pas Internet dans la journée, elle travaille au milieu de la nuit. Malgré ces conditions, les Ukrainiens refusent de se plaindre. C'est tout un pays qui coupe du bois en prévision de l'hiver. Mais la mairie de Kiev prévient que si le réseau de chauffage est lui aussi touché, il faudra envisager une évacuation totale de la capitale. TF1 | Reportage B. Christal, P. Bouffard, B. Bonne