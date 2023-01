Ukraine : Dnipro lourdement bombardée

Un trou béant en plein cœur d'une barre d'immeuble et des secouristes qui s'affairent pour tenter de sauver des vies. A Dnipro, samedi, en plein après-midi, alors que la plupart des habitants se trouvaient chez eux, un missile a frappé un bâtiment résidentiel. L'attaque a détruit 72 appartements et en a endommagé plus de 230. Anastasia se trouvait dans la salle de bain d'un appartement dont il ne reste plus rien. Elle a pu être extraite des décombres, mais n'a aucune nouvelle de ses parents. Dans un silence suffocant, les secouristes tentent de distinguer la voix des survivants. Prostrés, les habitants n'ont que très peu d'espoir. Mais un cri de rage se fait entendre, celui d'une mère qui vient de perdre son enfant : "Qu'avez-vous fait à mon fils ? Je vous maudis jusqu'à votre septième génération". Certains affirment que c'est clairement du terrorisme et que la victoire doit être remportée sur un champ de bataille. Près de 1 700 personnes n'avaient plus de toit à Dnipro samedi. Mais la Russie a également frappé dans les principales villes ukrainiennes. En tout, plus d'une cinquantaine de missiles ont été tirés. TF1 | Reportage H. Dreyfus, C. Marquina