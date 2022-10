Ukraine et réseau sociaux : l’art de la déstabilisation

Une fresque a fait son apparition ce samedi à Kiev. On y voit deux explosions sur le pont de Crimée, et non une seule comme cela s’est passé. Car ce dessin a été réalisé il y a deux mois, par la très patriotique Poste ukrainienne qui exprimait, disons, un rêve. Aujourd’hui, c’est donc une réalité et les habitants de Kiev posent fièrement devant. Un cadeau de 70è anniversaire pour Poutine, que le très officiel secrétaire national du Conseil de Défense et de Sécurité ukrainien relaye à sa manière sur son compte Twitter, utilisant la fameuse séquence de Marilyn Monroe qui chantait pour le président Kennedy. Ce pont avait été inauguré en grande pompe par Vladimir Poutine lui-même, quatre ans après l’annexion de la Crimée par la Russie. Il s’agissait d’un symbole de la domination russe, comme le navire de guerre “Moskva” qui régnait sur la mère noire. En avril dernier, premier fait d’armes de l’armée ukrainienne, il a été torpillé. À l’époque aussi, un timbre sans équivoque avait fait son apparition. TF1 | Reportage F. Agnes, F. Jolfre