Ukraine : face à face sur la ligne de front

"Au pied de chaque pylône électrique, il y a une position ennemie. Les séparatistes attaquent une fois par jour, surtout le soir et la nuit, pour nous provoquer et nous forcer à tirer en retour. On ne répond pas, car c'est juste pour repérer nos positions", témoigne le sergent-major Fogot, soldat ukrainien. Ces dernières semaines, le front s'est calmé. il n'y a plus de tirs d'obus. Mais pas de relâchement. Dans cette guerre de positions, les soldats savent que le jeu diplomatique peut à tout à moment bouleverser leur quotidien. Dans les villages à quelques kilomètres de la ligne de front, la vie est chamboulée. Les rues sont silencieuses et les habitants usés par cette année de guerre. "Regardez cette balle ! Je ne sais même pas comment elle a pu arriver là", témoigne une riveraine, désormais au chômage. "Plus personne n'a de travail ici, parce qu'avant, tout le monde travaillait de l'autre côté. On s'en fiche de qui gagne la guerre, on veut qu'elle s'arrête". Plus loin du front à Kharkiv, seulement à 40 km de la Russie, le conflit est quasiment invisible. Les rues sont animées. Seules quelques affiches de recrutement rappellent les tensions. Sur le marché, beaucoup préfèrent ignorer les troupes positionnées par Vladimir Poutine. "Il n'y aura pas de guerre. Tout ce qu'il voulait, il l'a déjà pris. Il voulait la Crimée, il l'a annexé. Ici, Kharkiv, ça ne l'intéresse pas". "Tout ça n'est qu'un jeu politique. Dans notre vie, il n'y a aucun changement". Certains prennent la menace beaucoup plus au sérieux. Ce week-end, plusieurs milliers de personnes ont défilé pour dire "Stop à l'agression russe". Parmi la foule, des manifestants attendent l'arrivée d'Emmanuel Macron. "Aujourd'hui, la position du président français dans le conflit n'est pas claire. JE pense que sa visite va clarifier les choses". Mais après des années d'enlisement, très peu croient en une résolution rapide du conflit. TF1 | Reportage M. Guiheux, V. Moiseenko, G.Aguerre