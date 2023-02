Ukraine : ils fuient Bakhmout

Est-ce une réponse aux voyages de Volodymyr Zelensky dans les capitales européennes ? L'armée de Poutine mène une attaque massive dans la capitale ukrainienne où plusieurs sites de production d'électricité ont été touchés. À Bakhmout, les bombardements russes prennent de l'ampleur. Les derniers pompiers de la ville ont reçu l'ordre de quitter la région. La caserne centrale est pleine de cartons remplis de kits de secours, de pansement, de bandage. Il faut en emporter le maximum. Il est trop dangereux maintenant d'y rester même pour ces secouristes habitués à sortir sous les bombes. La plupart des routes sont coupées. Ce qui rend terriblement dangereux tout déplacement dans la zone.ville-symbole L'encerclement de cette du Donbass a commencé. Et rien ne dit que les Ukrainiens pourront la tenir très longtemps encore. Les derniers secouristes partent de Bakhmout alors qu'il reste encore 6 000 personnes terrées dans les caves et les abris. Et aucune d'elles n'est au courant de ce début de retrait. Dehors, les roquettes continuent de faire des ravages. Un vieil homme a été touché. Des volontaires l'ont embarqué dans une voiture pour trouver un poste de secours à l'extérieur de la ville assiégée, puisque c'est la seule solution désormais. TF1 | Reportage M. Scott, P. Bouffard, A. Pocry