Ukraine : ils se préparent pour rejoindre le front

Un entraînement de haute intensité à balles réelles. Il a lieu tout près du front, devant les villes occupées que les Ukrainiens tentent de reprendre aux Russes. L'objectif est d'enseigner l'assaut d'une tranchée en trois semaines aux dernières recrues. Il faut aussi rassurer ces hommes et ces femmes qui prendront bientôt part à la contre-offensive en cours. Ils n'ont que quelques mois d'expérience dans cette guerre. La vidéo du 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article montre ce qui les attend sur le front. Des soldats ukrainiens ont pu filmer un bombardement de l'armée russe il y a quelques jours dans l'Est. Près de Bakhmout, les Ukrainiens progressent mètre par mètre. Lors d'un assaut, un soldat est gravement blessé au bras gauche. Chaque avancée est fragile. Tout le monde a compris que l'armée russe s'est très bien préparée à la contre-offensive ukrainienne. Ces hommes savent donc que la bataille s'annonce rude et qu'il pourrait y avoir beaucoup de morts dans leurs rangs. Cette unité a libéré la ville de Kherson il y a quelques mois. Leur matériel est ancien. Les chars livrés par l'Occident sont déjà sur le front. Mais même pour l'entraînement, il n'y a plus de problème de munitions. Si l'avancée de l'armée ukrainienne est lente. Seul un quart de ses forces disponibles est engagé dans la contre-offensive. TF1 | Reportage B. Christal, F. Amzel, L. Lassalle