Ukraine : la crainte des bombardements

Nous sommes tout près des faubourgs de Donetsk. On se rapproche des avant-postes ukrainiens. Pour plus de sûreté, les véhicules sont positionnés à couvert. Dès que nous entrons, les tirs ne tardent pas à commencer. Pendant deux heures, pas moins de 42 obus vont s'abattre sur ce quartier du village de Marïnka. Deux civils viennent se mettre à l’abri. La femme est choquée, elle est accompagnée de son fils. Tous deux viennent de voir leur maison frappée de plein fouet par l’obus. “Ils nous tirent depuis des zones résidentielles. C’est pour ça que nous ne répondons pas”, affirme le sergent major Maxime de l'armée ukrainienne. De ce côté-ci, en revanche, les habitations civiles sont visées sans distinction. Depuis jeudi, plusieurs centaines de tirs ont été enregistrés en provenance de Donbass et des séparatistes pro-russes. Et Valentina a été l’une des premières blessées enregistrées lors de cette reprise des hostilités. Sur une autre position avancée des lignes ukrainiennes, toujours face à Donetsk, on nous l’assure, toutes les provocations semblent faites du camp d’en face. “La crainte est donc de voir la situation dégénérer le long de cette ligne de front du Donbass au point de fournir un prétexte aux Russes pour lancer une attaque de grande ampleur. De leur côté, les Ukrainiens veulent montrer, en tout cas, qu’ils n’auront pas été les premiers à tirer”, précise Michel Scott, notre envoyé spécial sur place. T F1 | Reportage M. Scott, G. Aguerre