Ukraine : la guerre des ponts

Empêcher l'ennemi de franchir les rivières, ces obstacles naturels. C'est l'un des enjeux de la guerre. Alors en Ukraine, on ne compte plus les ponts détruits. Ceux qui ont été touchés par des frappes aériennes ou des tirs d'obus et ceux qu'on a fait sauter à l'explosif, face à l'avancée des adversaires. C'est ce qu'a fait l'armée de Kiev, pour freiner l'offensive russe au début du conflit. Mais après avoir reconquis des ponts entiers de territoires, il lui faut maintenant trouver des solutions pour circuler à nouveau. D'abord, en contournant la difficulté. Des sortes de pontons flottant, accrochés de chaque côté à une vedette fluviale, datant de l'ère soviétique. Au fur et à mesure de la reconquête, il faut aussi reconstruire le plus vite possible ces ouvrages d'art, qui sont indispensables à la logistique et à l'acheminement des troupes. Ici, à Izioum, le pont a été dynamité plusieurs fois. À présent, des ouvriers travaillent sur la structure, qui s'est effondrée à une quinzaine de mètres plus bas. Et des centaines de chantiers de ce type ont été lancés en Ukraine, alors même que les bombardements continuent. Comme s'il n'était pas question d'attendre la fin de la guerre pour rebâtir le pays. TF1 | Reportage M. Scott, P. Lormant, G. Haurillon