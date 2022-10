Ukraine : la guerre du froid

Lorsque le soleil se couche, l'obscurité quasi-totale envahit les faubourgs de Kiev. Privés d'électricité, les habitants ne sont plus que des ombres. "Ce n'est pas pratique pour étudier, parce qu'on ne peut plus suivre nos cours (...) c'est difficile de rester motiver", rapporte Oleksandra Fedorenko, une étudiante. Vivre dans le noir et dans le froid est devenu une obligation pour plus d'un million d'Ukrainiens. Des civils sont inquiets alors que les températures dégringolent. Depuis une dizaine de jours, le réseau électrique ukrainien est frappé sans relâche. Sur la seule journée de samedi, 36 roquettes ont ciblé ces infrastructures, dans des régions parfois éloignées du front. Selon les autorités, 30% des centrales électriques du pays sont détruites. Cette nouvelle stratégie russe est assumée par les soutiens du Kremlin. Leur but est de faire fuir les civils. Alors que les pannes se multiplient, le président ukrainien appelle son pays à limiter sa consommation d'énergie au maximum. TF1 | Reportage E. Lefebvre, S. Cherifi