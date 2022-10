Ukraine : la guerre du froid

Des rues entières ont été plongées dans le noir en pleine ville à Kharkiv. Plus d'un million de foyers ukrainiens sont privés d'électricité. C'est le cas pour Andriï Ovctcharenko, directeur commercial, où le système D est obligatoire pour la séance de lecture avec son fils. "Nous vivons ainsi à cause des fréquentes frappes de la Russie sur l'Ukraine. Presque tous les jours, l'électricité est coupée", dit-il. En Ukraine, un tiers des infrastructures électriques sont détruites et tous s'inquiètent à l'approche de l'hiver. Sur la seule journée de samedi, 36 roquettes ont ciblé ces installations dans des régions parfois loin du front. Rendre toute l'Ukraine invivable est le nouvel objectif des Russes. " Notre stratégie de destruction des infrastructures essentielles est très classique. Frapper, évaluer la situation, frapper encore avec précision jusqu'à provoquer l'effondrement du pays", affirme Andreï Gouroulev, député russe pro-Kremlin, sur un plateau de télévision. Pour l'éviter, les autorités ukrainiennes appellent la population à limiter au maximum sa consommation d'énergie. TF1 | Reportage E. Lefebvre, F. Der Stepanian