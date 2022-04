Ukraine : la solidarité des légionnaires

Ils ont beau s'être engagés à servir l'Hexagone, mais comment ignorer la guerre dans leur pays natal ? Sur 9 000 légionnaires, 700 sont Ukrainiens, dont Sergiy. Sa famille est originaire de Soumy, dans le nord-est du pays. Il a donc tout fait pour aider sa famille depuis le pays, et certains soutiens l'ont surpris. Au sein de la Légion étrangère, 150 nationalités dont un Ukrainien, un Polonais et un Brésilien. La légion compte aussi 400 Russes. Constantin s'est aussi démené pour faire venir sa famille de Mykolaïv, grâce à l'aide de légionnaires moldaves et roumains. Ils sont arrivés à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) le 13 mars dernier. Sa mère, sa sœur et sa nièce sont hébergées dans un centre de vacances temporairement. Chouchoutées par les légionnaires, elles attendent un logement plus pérenne. Pour la cousine de Sergiy, en revanche, c'est le grand jour. Elle emménage dans un logement social fourni par la mairie d'Aubagne. C'est un nouveau départ pour ses enfants, un mois après avoir dit au revoir à leur père resté en Ukraine. Les placards sont pleins, remplis de dons des habitants d'Aubagne. TF1 | Reportage E. Lefebvre, S. Fortin