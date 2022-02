Ukraine : l'adhésion à l'Otan semble s'éloigner

L'Ukraine va sans doute devoir faire d'énorme compromis dans la crise avec la Russie. "Le président ukrainien semble très inquiet. À tel point que dans un discours hier, il a posé une question : les portes sont-elles toujours ouvertes ? Il a ensuite rappelé l'ampleur des territoires perdus par son pays, La Crimée, une partie du Donbass. 'C'est plus grand que la Suisse, plus grand que les Pays-Bas', a-t-il précisé", rapporte Michael Guiheux. "Volodymyr Zelensky a fait une sorte demande de garantie, une demande d'un calendrier pour l'intégration de son pays dans l'Otan. Mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de réponse. Certainement parce que les Occidentaux savent que Vladimir Poutine n'accepterait jamais. Et pour l'instant, la priorité, c'est d'éviter la guerre", poursuit notre journaliste. "Dans ces négociations, les Ukrainiens craignent de ne jamais revoir ces territoires perdus et de se retrouver comme bloqués, une sorte de zone tampon entre deux géants, la Russie et l'Otan", ajoute-t-il. TF1 | Duplex M. Guiheux