Ukraine : le pédiatre star fait de la résistance

Tous les jours, depuis le 24 février, c'est devenu un rituel. Pendant une dizaine de minutes, le docteur Komarovsky tient une consultation en ligne d'un nouveau genre, celle d'un pédiatre en temps de guerre. Ses vidéos sont visionnées par des centaines de milliers de personnes. Au total, treize millions d'abonnés le suivent sur les réseaux sociaux. Il y explique aujourd'hui comment fabriquer son propre lait infantile, sans ressource. Le médecin est une star en Ukraine, mais également en Russie. Il parle russe. Son émission était diffusée sur les plus grandes chaînes dans les deux pays. Pas question de s'arrêter même sous les bombes. Sa clinique à Kharkiv a été détruite, mais il refuse de quitter l'Ukraine. Depuis le début du conflit, ses vidéos ludiques ont fait place à des conseils de survie. Le pédiatre reçoit des centaines de messages de parents démunis face à leurs enfants. Aujourd'hui, il a décidé de s'adresser uniquement à ces enfants ukrainiens et leurs familles. Depuis le début de la guerre, il ne veut plus répondre aux questions des parents russes, très nombreux à le suivre. T F1 | Reportage M. Verron, A. Kliatska