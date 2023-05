Ukraine : les confidences des prisonniers russes

Ils combattaient pour la Russie, les armes à la main. Ces hommes sont désormais des prisonniers de guerre. Trois repas par jour avalés en quelques minutes. Alexiei a 19 ans et vient de Sibérie. Pendant les combats, il perd son unité et saute dans une tranchée ukrainienne. Il a déjà subi cinq interrogatoires, mais un gardien écoute notre échange, la moindre information. Pour lui, c'était soit une peine de prison, soit la mobilisation. Pour 2 000 euros par mois, il a signé. "Je me sens trahi par ses hommes qui m'ont regardé droit dans les yeux en me promettant que je ne quitterai pas la Russie, alors que je me suis retrouvé ici en première ligne", confie-t-il. Une fois par mois, un appel aux familles en présence de gardiens, toujours. Même quand c'est inaudible, il s'accroche. Le nombre de Russes détenus ici reste secret. Et de l'autre côté de la frontière, il y aurait 3 000 soldats ukrainiens prisonniers des Russes qui attendent d'être échangé avec certains des détenus qui sont ici. L'Ukraine ne communique pas sur le nombre d'échange. Si le directeur de la prison nous ouvre ses portes, c'est pour envoyer un message à la Russie. Les leurs sont bien traités, qu'ils fassent de même avec les prisonniers ukrainiens. TF1 | Reportage F. de Juvigny, G. Aguerre, F. Amzel