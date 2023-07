Ukraine : les États-Unis vont livrer des armes à sous-munitions

Des dizaines d'explosions, voilà l'effet d'une arme à sous-munitions tirée par l'armée russe sur Kharkiv. Les impacts sont plus petits certes, mais sur une zone plus étendue, ils font plus de victimes. De l'extérieur, les obus à sous-munitions ressemblent à n'importe quel autre. La différence est à l'intérieur, remplie de dizaines d'engins explosifs. Lâché d'un avion, tiré par canon, ou sous forme de missile, le projectile s'ouvre à proximité du sol et lâche en grappes les explosifs qui tapissent la zone. Les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient fournir de tels obus à une Ukraine qui a besoin de munitions et qui en manque à un moment critique. Mais ces munitions sont critiquées. Une partie de ces projectiles n'explose pas toujours en tombant, par défaut de fabrication ou parce qu'ils sont freinés par la végétation. Utilisés depuis la Seconde Guerre mondiale, ils blessent et tuent des civils, des enfants qui les ramassent, parfois des années après les combats. La France et 108 pays acceptent une convention internationale en 2008. Ils s'engagent à ne plus les utiliser. Les États-Unis, l'Ukraine et la Russie eux, n'ont pas signé ce traité. TF1 | Reportage F. Litzler