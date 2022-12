Ukraine : les retrouvailles de Noël

Nous retrouvons le caporal Serguy, 5e régiment d'assaut des forces ukrainiennes, tout juste rentrer des combats. Cette année, son Noël est un peu particulier. C'est la première fois que le soldat rentre dans sa famille à Kiev depuis le début de la guerre. Et forcément, il n'est plus vraiment le même. "J'ai grandi d'un coup. Je suis devenu plus mûr. Rien n'est comme avant. Tu t'habitues à la guerre, à ses horreurs", a-t-il indiqué. Après dix heures de route, il est enfin chez lui. Une bouffée d'air frais, puis l'impatience des retrouvailles. Le soldat perd ses moyens. Dans les larmes d'Olga, le soulagement de retrouver son frère pour ce Noël symbolique. "Je m'inquiète depuis dix mois. J'attendais ça depuis longtemps. Je ne sais pas quoi dire. J'ai les mains qui tremblent", a-t-elle dit. Malgré ses dix mois dans les tranchées, il y a tout de même un geste qui ne s'oublie pas. "Pour moi, c'est un miracle d'être ici et de fêter Noël". Un moment suspendu. Dans dix jours, Serguy retournera combattre sur le front. TF1 | Reportage C. Hurel, C. Leffetey