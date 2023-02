Ukraine : l'héroïne d'un peuple

Elle ne s’en est pas servie depuis plusieurs semaines, mais elle le garde précieusement dans sa chambre. Evguenia Emerald a 32 ans, et c’est avec son fusil de précision qu’elle est partie sur le front, dans une unité d’élite, pendant sept mois. Elle y est devenue l’une des sniper les plus redoutables de l’armée ukrainienne. Très active sur les réseaux sociaux pour y raconter sa guerre, Evguenia devient vite une star sur internet. Stéphane la baptise “la Jeanne d’Arc d’Ukraine”, un surnom qu’elle adopte, et qui n’est pas pour lui déplaire. De son quotidien de sniper, la jeune femme dévoile tout, n’hésitant jamais à se mettre en scène, dans des moments de tension. Ou comme lors de son mariage, en octobre dernier, Evguenia épousait Eugène, un artilleur qu’elle a rencontré grâce à la guerre sur les réseaux sociaux. Evguenia Emerald a toujours une passion pour les armes. On voit dans les images sa photo à trois ans, comme déjà prête à combattre. C’est son père qui lui a appris à tirer à l’âge de neuf ans. TF1 | Reportage T. Misrachi, A. Charles-Messance, C. Yaremenko