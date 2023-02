Ukraine, Moyen-Orient : un homme au centre du jeu

En pleine nuit et en plein cœur de l'Iran. L'usine visée fabriquait des drones militaires, livrés à la Russie, pour être utilisés en Ukraine. L'opération est attribuée au service secret israélien. Quelques heures après sa rencontre avec Emmanuel Macron, Benyamin Netanyahou a accordé une interview à TF1. Il craint que le conflit en Ukraine devienne hors de contrôle. Sur la question de livraison d'armes défensives à l'Ukraine, "j'y réfléchis", a-t-il affirmé. Israël possède notamment l'un des systèmes de défense aériens les plus sophistiqués au monde. Il pourrait protéger certaines cibles civiles ukrainiennes. Mais Benyamin Netanyahou veut éviter de se brouiller avec la Russie. "Nous ne voulons pas d'une confrontation militaire avec la Russie. Je ne crois pas que ça serve les intérêts de quiconque", Au Moyen-Orient, malgré l'escalade de la violence, le gouvernement israélien ultra-conservateur refuse toujours de négocier avec l'autorité palestinienne et a choisi de discuter avec d'autres pays arabes. TF1 | Reportage G. Debré, B. Lachat