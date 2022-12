Ukraine : Noël sous les bombes

Encore une soirée dans l'obscurité à Kherson. Ici, Noël se fête derrière les rideaux calfeutrés. Même si ce soir certaines familles ont de l'électricité, ils ont trop peur d'être la cible des frappes russes. Les bombardements ont lieu toutes les nuits. Pour Noël, tout et prêt, il ne reste plus qu'à faire semblant d'avoir le cœur léger pour les enfants, car ils attendent ce moment depuis longtemps. Mais pas de trêve pour Noël. Quelques secondes plus tôt, un long sifflement d'obus en plein centre ville. Pour échapper aux attaques, certains plongent dans le sous-sol de l'église. Les échanges de tirs à l'arme lourde se passent pendant plusieurs heures. Les tirs viennent des Russes, juste en face, et aussitôt la réponse ukrainienne arrive. Et ceci est un jour comme un autre à Kherson. Toutefois, les habitants ont vraiment peur de ces bombardements. Une peur qui a fait fouir Youri, il rejoint ses enfants à l'Ouest du pays et laisse derrière lui sa belle-mère. Il est obligé de continuer sa vie, mais la guerre marque son âme pour le restant de ses jours. Les orthodoxes fêtent traditionnellement Noël le sept janvier, mais cette année l'église ukrainienne le célèbre le 25 décembre. Tout pour se distinguer des Russes. TF1 | Reportage F. De Juvigny, G. Aguerre, F. Amzel