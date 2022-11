Ukraine : Paulina, l'enfant miraculée

Dans ce village près de Koupiansk en Ukraine, tout le monde se souvient de ce 25 septembre 2022. Ce jour-là, un petit groupe de civils décide de fuir les combats qui se rapprochent. Plusieurs familles et une trentaine de personnes dont cinq enfants sont embarqués dans des voitures. Quelques jours plus tard, des soldats ukrainiens qui ont repris le contrôle de la zone découvrent ce qu'il reste du convoi. Pris en embuscade, il a été mitraillé par des Russes, un carnage. Dans de cette attaque, presque tous sont tués. Mais un miracle s'est produit. Une petite fille de cinq ans est sauvée in extremis. Elle s'appelle Paulina. Cette voisine, surveillante à l'école communale, connaît tous les enfants du quartier. Elle nous aide à la trouver. Ses parents ont été tués sous les yeux de la petite fille. Leur projet est de la protéger, la mettre à l'abri, loin des bombes. Mais pour rejoindre l'Ukraine libre, il est impossible de franchir la ligne de front. La seule solution, décident-ils, c'était de repasser par la Russie pour aller à l'ouest. Au bout des quinze minutes de route, la mort les a pourtant rattrapés. Toute une communauté de voisins jurent désormais de prendre soin de la petite orpheline, en attendant qu'une enquête pour crime de guerre désigne les coupables. TF1 | Reportage M. Scott, P. Lormant, G .Haurillon