Ukraine : peut-on encore éviter la guerre ?

Emmanuel Macron et sa traductrice, photo prise ce vendredi après-midi. À l’autre bout du fil, Vladimir Poutine, avec qui il s’est entretenu pendant plus d’une heure. L’enjeu est d’éteindre le feu qui couve autour de l’Ukraine. Et selon l’Élysée, Moscou assure privilégier le dialogue à l’offensive militaire. France, États-Unis, Allemagne, c’est l’heure des grandes manœuvres diplomatiques avec la Russie et ici, le président ukrainien. Pourquoi ? Parce que Moscou montre ses muscles. Le ministère de la Défense publie volontiers les images de ses troupes mobilisées autour de l’Ukraine. Au moins 100 000 militaires sont positionnés à la frontière. L’Ukraine est quasiment encerclée. Parallèlement, Kiev montre aussi son arsenal et son allié américain vient de mettre en alerte 8 500 soldats. Occidentaux et Russes rappellent ainsi les lignes à ne pas franchir. L’Ukraine, terrain d’un bras de fer entre la Russie et les Occidentaux, Européens et Américains. Les Américains qui viennent de déclarer qu’il reste du temps et du champ pour la diplomatie. L’art de souffler le chaud et le froid. T F1 | Reportage F. Agnès, M. Guiheux, W. Wuillemin