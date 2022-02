Ukraine : pourquoi l'OTAN refuse une intervention militaire directe ?

Pour Pierre Servent, consultant militaire TF1-LCI, la raison pour laquelle les Occidentaux et les membres de l'Otan refusent catégoriquement l'idée d'une confrontation directe avec les Russes, c'est le nucléaire. En effet, la Russie est une puissance nucléaire. Depuis plusieurs années, Vladimir Poutine menace de l'apocalypse nucléaire ceux qui s'opposeraient à sa volonté. Donc, si vous mettez des soldats de l'Otan, le risque de monter aux extrêmes est extrêmement grand. C'est pour ça que l'Otan se retire. Les Occidentaux et les membres de l'Otan vont aider l'Ukraine, mais il n'y aura pas de soldats de l'Otan face à la Russie, tous deux sont des puissances nucléaire. Vladimir Poutine sera-t-il capable d'utiliser l'arme nucléaire aujourd'hui ? Tout le monde s'est posé la même question il y a quelques mois. Son personnage est peut-être dans une sorte de délire de toute-puissance. L'Otan préfère rester sur sa frontière, la renforcer pour que le président russe n'aille pas plus loin. Il n'y aura pas de soldats au sol, mais c'est quand même extrêmement choquant pour la morale et pour nos valeurs.