Ukraine : quelle contre-offensive ?

Des blindés de l'armée ukrainienne détruits et des chars de combat endommagés, sans doute après avoir roulé sur un champ de mines. Avec des images, la propagande russe impose son récit, celui d'une contre-offensive ukrainienne mis en échec, sur terre comme en mer. Les médias russes rapportent aujourd'hui la destruction d'un naval ukrainien en mer Noire. Pourtant, dans le camp d'en face, l'Ukraine affirme, elle, avoir repris un village aux mains des Russes, dans le sud du pays. Ce serait la première reconquête de son offensive. Depuis le début de la semaine, les combats se sont intensifiés sur trois zones du front. Aux abords de Bakhmout, près de Donetsk, dans le Donbass et sur le front de Zaporijia, dans le sud du pays. Dans le village où se trouve actuellement notre équipe, des camions transportent en direction du front des troupes ukrainiennes et des chars récemment livrés par l'Occident. Les bombardements sont de plus en plus intenses. La nuit dernière, un obus russe a tué les deux habitants d'une maison. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Bourdarias, B. Christal, L. Lassale