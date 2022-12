Ukraine, retraite, énergie... Les réponses du président

Sur la question "L'Ukraine doit-elle renoncer à la Crimée ?", Emmanuel Macron a évoqué la prise de l'Alsace et de la Lorraine, "Est ce que... nous aurions aimé qu'un dirigeant du monde nous dise de faire ceci ou cela ?. Ce qui se joue en Ukraine, ce que nous défendons ce sont les principes de la charte des Nations Unies, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. C'est au peuple ukrainien de disposer de lui-même et de décider à quelle condition ? Comment ? Quand ? Pas à nous", a-t-il appuyé. Concernant le volet sécurité, Il a affirmé que "jamais nous n'affaiblissons la capacité des armées à protéger le sol national, nos propres soldats et nos ressortissants". Il a aussi parlé de la deuxième limite : " jamais nous ne livrons d'armes qui puissent nous mettre dans une situation d'être partie prenante au conflit. Nous continuons de faire notre maximum entre ces deux lignes rouges", lance-t-il. Sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron a souligné que "nous devons faire cette réforme". Il a appuyé que le seul levier que nous avons, c'est de travailler un peu plus longtemps". Il ajoute que la France à une marge en se comparant à tous ses voisins. " Nous ne sommes pas le pays qui a l'âge légal ou la durée de cotisation la plus longue", a-t-il posé. "Pas de panique". Ce sont les mots qu'Emmanuel Macron a utilisé pour rassurer les Français concernant la coupure d'électricité cet hiver. "Il y a un travail qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême qui est en effet la nécessité de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée si on venait à en manquer", a-t-il ajouté. TF1 | Marie Chantrait