Ukraine : réveillon dans un village libéré

Elena avait fait de son hôtel au milieu des bois un havre de paix. Pour la première fois depuis neuf mois, il y a de l’eau courante, un espoir… enfin. Dans la salle de réception, même guirlande que l’an dernier, mais ce samedi soir, ils célébreront le bonheur d’être en vie, plus fort que jamais. Voici à quoi ressemble désormais Sviatohirsk : presque rasé, déserté. On rencontre un villageois qui n’a plus d’amis à inviter. Ils ont été tués dans un bombardement. "On s’assiéra avec ma femme. Pas devant la télévision, elle a été détruite. On s’assiéra, juste comme ça", confie-t-il. Avec cette nouvelle année, un défi : se reconstruire malgré les divisions. Ici, beaucoup sont pro-Russes, comme les moines du village, fidèles au patriarcat de Moscou. Le monastère s’est retrouvé en plein milieu de la ligne de front, et chacun accuse l’autre camp d’être responsable des destructions. Igor Ponomarenko, lui, a perdu son parc de loisirs sous des bombes russes, mais qu’importe. Il a ouvert un café, terrain neutre pour réunir pro-Russes et pro-Ukrainiens. Un seul vœu désormais : ne plus entendre le bruit des bombardements, mais celui des marteaux d’un village qui se relève. TF1 | Reportage F. de Juvigny, G. Aguerre, F. Amzel