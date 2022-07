Ukraine - Russie : un accord pour sauver le blé

Depuis le début de la guerre, il est à l'arrêt. Le port d'Odessa en Ukraine, encore bombardé ce samedi matin, devrait en partie reprendre ses activités. Sous l'égide de l'ONU, Ukraine et Russie ont signé un accord vendredi. Le blé ukrainien pourra à nouveau être exporté. Qu'est-ce que ça change ? La mer Noire devient un espace neutre. Désormais, les navires marchands devraient pouvoir circuler en toute sécurité. Ils pourront rejoindre la Turquie et l'Afrique du Nord. L'Ukraine pourra exporter les 25 millions de tonnes de blé entassées dans des silos et réduire les menaces de famine. Quelles sont les conditions de cet accord ? La Russie a obtenu deux garanties. Elle craignait que les navires, venant s'approvisionner en Ukraine, y apportent des armes. Des inspections seront effectuées pour la rassurer. Les sanctions occidentales ne s'appliqueront pas à ses exportations de produits agricoles et d'engrais. Côté ukrainien, l'acheminement des blés reste complexe. "Aujourd'hui, certaines infrastructures portuaires sont abîmées. La logistique au sein de l'Ukraine est détériorée. Acheminer du grain du centre du pays vers les ports va prendre un petit peu de temps", explique Arthur Portier, consultant chez Agritel. Quid de la fragilité de l'accord ? Celui-ci est très fragile. Ce samedi matin, les missiles russes ont visé le port d'Odessa. L'accord, normalement valable quatre mois, vient d'être mis à mal dès le lendemain de sa signature. TF1 | Reportage Q. Fichet, I. Marie, A. Benaouina