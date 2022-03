Ukraine : un drapeau made in France

Chez ce fabricant de drapeaux, les machines à coudre tournent à plein régime. Habituellement, on y fabrique du tricolore, mais depuis quelques jours, la couleur a changé. Le bleu et le jaune du drapeau ukrainien s'étalent sur les tables de l'atelier. Pour les couturières, fabriquer ce drapeau dans ces circonstances est un acte modeste, mais très fort. Depuis quelques jours, l'entreprise Doublet fabrique 500 drapeaux ukrainiens par jour, du jamais-vu. "Nous avons dû adapter notre production pour pouvoir répondre à cette demande", précise son directeur commercial. Et pendant notre tournage à l'accueil, une conseillère municipale d'un tout petit village du Nord est venue acheter un drapeau ukrainien. Les commandes arrivent de tout l'Hexagone, essentiellement des villes. À Orchies (Nord), le drapeau ukrainien devant la mairie flotte désormais à côté du drapeau français et du drapeau européen. Doublet, elle, a décidé de reverser une partie des bénéfices à une association ukrainienne. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman, T. Joire