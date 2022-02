Ukraine : Volodymyr Zelensky, le comédien devenu chef de guerre

Semi-clandestin dans son propre pays, Volodymyr Zelensky prend le risque d'une sortie nocturne dans Kiev pour prouver qu'il reste à la barre. Un peu plus tôt, mal rasé, il réclamait la moindre aide disponible. Fini le sourire, l'insouciance de l'ancien comique, star de la série tv ukrainienne "Serviteur du peuple". Un carton d'audience à partir de 2015 avec son personnage de prof d'histoire intègre qui s'attaque à la présidence et qui s'attaque avec naïveté au fléau de la corruption. Ce succès décide l'acteur à se présenter pour de bon à l'élection suprême en 2019. Stupeur, moquerie, triomphe, il est élu très démocratiquement avec 73%. Une irruption sur la scène politique internationale, méprisée par le grand rival russe. Sa priorité, un cessez-le-feu dans le Donbass, une région séparatiste occupée par des séparatistes. Aux yeux du Kremlin, le nouveau président de 41 ans symbolise un adversaire redoutable : la jeunesse. Sur le plan intérieur, sa popularité baisse, mais à l'étranger, les plus grands représentants de la planète observent sa mue en chef d'État comme lorsqu'il est acclamé debout au récent sommet de Munich. Désormais pour les Occidentaux, il est un atout à préserver. Volodymyr Zelensky vient de déclarer qu'il était la cible numéro 1 de Moscou. TF1 | Reportage O. Santicchi