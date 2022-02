Ukrainiens en France : la solidarité s'organise

Quand sa famille ne répond pas, Margarita Ribes imagine toujours le pire. Après plusieurs tentatives, son père décroche enfin. À 92 ans, il vit seul à Kiev, la ville attaquée pendant la nuit. Cette Ukrainienne passe ses journées derrière son téléphone. Elle confie qu’elle est impuissante face à cette situation vu qu’elle ne peut rien faire. Avec son mari, ils veulent rapatrier et héberger leurs proches réfugiés dans les montagnes. À Toulouse, la communauté ukrainienne est importante. La ville est jumelée à Kiev et beaucoup sont venus travailler dans l’aéronautique. Des familles se sont réunies ce samedi matin pour préparer la manifestation du dimanche. Depuis deux jours, elles tentent d’envoyer de la nourriture et des médicaments, mais les transports entre l'Hexagone et l’Ukraine sont en arrêt. Pour aider, certains font des dons directement sur Internet. Ainsi, des étudiants ukrainiens n’ont pas hésité. L’argent servira à acheter du matériel médical, de la nourriture et à réparer les infrastructures vitales. TF1 | Reportage M. Chaize, M. Larrabet