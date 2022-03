Ukrainiens : les secrets de leur résistance

Dans une vidéo diffusée par l'armée ukrainienne, un missile tiré depuis le sol a frappé un hélicoptère russe et provoqué sa chute. Une image pour montrer au monde entier que l'armée russe a du mal à percer. La Russie, qui voulait une guerre éclair, fait face aujourd'hui à des problèmes logistiques à mesure que le conflit s'enlise. Des soucis qui concernent l'approvisionnement en carburant et en nourritures pour les troupes au sol. Comme l'explique Xavier Tytelman, spécialiste sécurité aérienne, il y a une volonté de la part des Ukrainiens d'assécher l'armée russe. Et ils tapent systématiquement tous les convois. Ainsi, la Russie est obligée d'accompagner ses convois de carburants avec des hélicoptères lourds, des hélicoptères de combat. Des appareils qui ne sont plus disponibles pour soutenir les troupes au sol en première ligne. Cela explique notamment pourquoi l'impressionnante colonne de chars russes se retrouve bloquée aux portes de Kiev. L'attaque russe est aussi entravée par la mobilisation des civils. La résistance ukrainienne s'organise. Destruction de pont, préparation de cocktails Molotov et de camouflage, installation de sacs de sable et d'obstacles à l'entrée des villes, ... Cette très forte mobilisation des Ukrainiens, l'armée russe ne l'avait pas anticipé. Gérard Vespierre, géopolitologue, la décrit comme "un réflexe de tribu", "un réflexe de peuple" que la Russie peut apprendre à ses dépens. En outre, afin de ralentir l'invasion russe, l'occident apporte aussi une aide militaire à l'Ukraine. Parmi les pays qui ont le plus fourni d'armes, se trouve l'Allemagne, avec 1 500 missiles et lance-roquettes, ainsi que 14 blindés. La Finlande, elle, a envoyé 1 500 lance-missiles. Un effort de guerre auquel participent aussi les États-Unis, qui se disent prêts à renforcer l'aviation ukrainienne. T F1 | Reportage A. Basar, C. Nieulac.