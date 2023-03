Ultra-gauche : une mairie de Lyon vandalisée

Il est 22h vendredi soir à Lyon. Un groupe d'individus s'en prend à la mairie du quatrième arrondissement. Ils mettent le feu devant l'entrée, forcent les portes, puis font intrusion dans le bâtiment. En quelques minutes, ils saccagent les bureaux du rez-de-chaussée avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Ce samedi matin, c'est la sidération dans le quartier : "c'est pitoyable" ; "ça me fait de la peine puisque j'aime bien la mairie" ; "je suis catastrophé". Cet habitant a assisté aux violences et se dit encore choqué : "(...) j'ai eu peur clairement". Sur le marché, les commerçants font face à une mairie vandalisée et entièrement taguée. Selon des sources policières, les casseurs seraient de jeunes individus d'ultra-gauche aux aspirations anarchistes. Le maire de l'arrondissement constate les dégâts dans un bâtiment fermé jusqu'à nouvel ordre. Au total, environ 1 500 personnes se sont rassemblées dans les rues de Lyon hier soir. Une soirée rythmée par de nombreuses dégradations et 36 interpellations. TF1 | Reportage S. Perez, E. Nappi