Un agent tué par un éboulement : le trafic SNCF interrompu entre Montparnasse et le sud-ouest

Suite à l'affaissement d'un terrain sur un chantier à proximité de la ligne à grande vitesse qui passe à Massy, un agent de la SNCF aurait été enseveli. Et la procureure d'Evry (Essonne) vient d'annoncer qu'il serait décédé. Des milliers de voyageurs ont alors été bloqués en plein mois de juillet. Les secours ont donc demandé l'interruption du trafic entre la gare Montparnasse et le sud-ouest au moins jusqu'à lundi matin. Les trains censés circuler ce dimanche soir entre Paris et le sud-ouest de l'Hexagone sont tout simplement supprimés. La compagnie recommande également aux voyageurs de Paris vers la Bretagne et l'inverse de reporter autant que possible leur trajet puisque des retards très importants des trains sont attendus.