Un agriculteur condamné pour l’odeur de ses vaches

À Lacapelle-Viescamp, dans le Cantal, les vaches de Nicolas Bardy sont l'épicentre d'un conflit de voisinage depuis dix ans. L'agriculteur a été condamné pour l'odeur de son exploitation et doit verser 8 000 euros au couple plaignant. Une partie de sa ferme ne peut plus abriter les bêtes. L'éleveur doit construire deux nouveaux bâtiments 500 mètres plus loin, un endettement de 130 000 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.