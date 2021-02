Un air de Sahara dans une partie du pays

Depuis ce samedi matin, une partie de l'Hexagone se retrouve sous un ciel orangé. Une atmosphère étrange qui rappellerait plutôt la planète Mars. À Lyon, les promeneurs s'extasient devant les murs de leur ville et de leur Basilique changés de couleur. En montagne, la scène est tout autant surréaliste. En effet, la neige vire à l'orange. Mais, dans les Pyrénées, on a vu distinctement que du sable s'est déposé sur le manteau neigeux. Le phénomène est bien connu des Marseillais. Chez eux, le ciel est passé du jaune au gris. Ce sable provient du Sahara, du Mali et d'Algérie. Un événement classique porté par le sirocco, mais plus visible que d'habitude. Selon notre spécialiste Louis Bodin, "ce qui lui donne un caractère un peu différent, c'est qu'on est en hiver et avec l'humidité, le sable reste plus longtemps en suspension dans l'air. Donc on le voit de manière beaucoup plus spectaculaire avec une couleur plus marquée que d'habitude". Le phénomène est même plus impressionnant en Afrique et au Moyen-Orient. Parfois, le sable traverse l’Atlantique pour aller jusqu'au Etats-Unis. Dès ce soir, il aura quitté le pays pour finir sa course dans le reste de l'Europe.