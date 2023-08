Un air de Sahara... en Camargue !

Se sentir petit au milieu de l'immensité, seul face aux éléments, le soleil brûlant, le vent et le sable fin, Thierry Vezon, photographe professionnel aime immortaliser un paysage saharien à travers des clichés très épurés. À une heure de chez lui, la plage de l'Espiguette lui offre un dépaysement à chaque venue. La traversée du désert, les amateurs de marche n'ont pas peur de l'entreprendre. Ils partent en expédition sur 10 km de plages avec la sensation de quitter la civilisation. Même en plein été, chacun peut trouver un petit coin rien que pour soi, une plage préservée et des conditions idéales pour les sports de glisse. Ce site, reconnu aussi bien pour les débutants que pour les professionnels, est le paradis des kitesurfeurs. Pour ceux qui cherchent une oasis, ils peuvent trouver une paillote, seule installation humaine sur cette étendue déserte. Coupée du monde, cette construction fonctionne avec des panneaux solaires et un groupe électrogène. Elle n'est ni raccordée à l'électricité ni à l'eau courante, il faut la faire venir quotidiennement en 4x4. La paillote se fond le plus possible dans le paysage. Elle a été conçue par ses propriétaires après un voyage au Brésil. Il faut aplatir le sable qui s'amoncelle avec le vent. La plage évolue sans cesse. Par endroits, elle perd entre 2 et 20 mètres par an. Alors pour éviter les inondations lors des tempêtes, une deuxième dune, recouverte par la végétation, a été reconstituée juste derrière. Le sable emporté par la mer se retrouve quelques kilomètres plus loin sur la pointe de l'Espiguette. Ce phénomène d'ensablement est rare sur le littoral. Les collines de sable restent fragiles et ne doivent pas être piétinées. Il faut protéger ce petit trésor, l'un des plus beaux massifs dunaires au nord de la Méditerranée. TF1 | Reportage A. Ermel, A. Cazabonne