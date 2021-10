Un an après : la vérité impossible au Liban

Pourquoi 2 700 tonnes d'ammonium se cachaient depuis des années dans un entrepôt du port de Beyrouth ? Pourquoi toute la classe politique savait, mais ne disait rien avant que le drame ne survienne le 4 août 2020 ? Une double explosion ressentie dans toute la ville endommageant 10 000 bâtiments. 6 500 blessés, plus de 200 morts, leurs visages affichaient à quelques centaines de mètres du port. Parmi eux, Alexandra, elle n'avait que trois ans, tuée par la violence de la déflagration. Ses parents ont depuis quitté Beyrouth. Nous les retrouvons chez eux dans les montagnes environnantes. Plus d'un an après la catastrophe, toujours aucun responsable inquiété par la justice. En cause, les nombreuses obstructions et blocages qui empêchent les enquêteurs d'avancer. L'ammonium, matière hautement dangereuse était stocké frauduleusement dans le port de Beyrouth depuis 2013. L'association Human Rights Watch a prouvé qu'au sommet de l'État, tout le monde savait. L'ammonium stocké à Beyrouth alimentait-il un trafic international d'explosif ? La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.