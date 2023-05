Un an après, les députés Renaissance à la reconquête

En cadeau d'anniversaire, un tract pour vanter les réformes d'Emmanuel Macron. L'éducation, l'apprentissage, le pouvoir d'achat... tout y est, sauf la mesure qui est dans tous les esprits. L'âge de départ à la retraite n'a pas été évoqué, que ce soit pour en dire du bien ou du mal. À Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), où la gauche a remporté les précédentes législatives, la jeune élue municipale d'opposition Shannon Seban ne désespère pas de convaincre quelques réticents. "J'ose espérer qu'on puisse réouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre, et qu'on puisse continuer à écrire l'histoire de notre pays de façon sereine et apaisée. Aujourd'hui, les Français attendent qu'on sorte des postures politiciennes et qu'on puisse avancer pour réformer", a-t-elle affirmé. Dans un marché de l'Oise, c'est une tout autre ambiance. Le président a fait de beaux scores l'an dernier dans cette ville de droite, fief de l'ancien ministre du Travail de Nicolas Sarkozy. Eric Woerth a rallié Emmanuel Macron l'an dernier. L'ancien opposant est devenu son avocat face aux critiques. Chargé lui-même d'une réforme des retraites en 2010, il tente de relativiser la contestation. TF1 | Reportage B. Augey, B. Poizeuil, O. Levesque