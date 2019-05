Un avion en feu atterrit d'urgence à Moscou

Une vingtaine de minutes après avoir décollé, le pilote de l'avion de la compagnie russe Aeroflot a demandé un atterrissage d'urgence. Sans train d'atterrissage, l'appareil a glissé de longues minutes avant de s'immobiliser. La partie arrière de l'appareil était déjà dévorée par les flammes. Les réservoirs étaient pleins et ont alimenté le feu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.