Spectaculaire sortie de piste d'un Boeing 737 en Turquie

Le 13 janvier 2018, un Boeing 737 de la Pegasus Airlines a roulé hors de la piste de l'aéroport de Trabzon avant de s'embourber dans la falaise. A quelques mètres près, les passagers ont failli finir dans la mer Noire. Ils ont pu être évacués sans problème, et personne n'a été blessé. Les circonstances de l'accident restent inexpliquées.