Un balcon s'effondre à Paris : deux blessés graves

L'état du mobilier permet de mesurer la violence de l'accident. Ce bloc de béton, un balcon, s'est décroché du cinquième étage de ce logement social du 13ème arrondissement de Paris. Il a entraîné deux personnes dans sa chute, des sexagénaires. Ils ont été transférés à l'hôpital en urgence absolue. Au pied de l'immeuble, vendredi soir, ces voisins doivent patienter dans la rue durant l'intervention de la police pour sécuriser les lieux. Cette voisine du 3ème étage craint de retourner chez elle. "Le balcon du 4ème est fissuré totalement et va s'effondrer sûrement sur le mien", confie-t-elle. Pour certains voisins, ce drame était malheureusement prévisible. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. Le bailleur social nous informe par communiqué de presse que des experts sont dépêchés sur place. Dans le pays, les accidents sont relativement rares. Parmi les quinze millions de balcons recensés, une dizaine s'effondre chaque année. TF1 | Reportage C. Abel, I. Rachati, I. Zabala