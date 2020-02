Un bilan positif pour la sécurité routière en 2019

En 2019, le nombre de morts sur les routes secondaires a baissé de 0,3% sur un an. C'est ce qu'à annoncé Christophe Castaner ce samedi matin. Selon le Premier ministre, cela s'explique par le passage aux 80 km/h. Une mesure pourtant largement décriée, d'autant plus que deux départements, à savoir la Corrèze et le Cantal, ont décidé de retourner aux 90 km/h. En agglomération, par contre, la mortalité a augmenté de façon préoccupante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.