Un billet pour les vacances, épisode 2 : défi des vacances, 300 euros tout compris

Tout a commencé avec 300 euros en poche par un voyage en bus, direction La Rochelle, avec Marine, ma collègue derrière la caméra. Balade à vélo, sorties en mer, dégustation d'écrevisses... Nous avions dépensé 98 euros. Il nous reste donc 202 euros par personne pour continuer nos vacances. Au revoir à l'Atlantique, bonjour les grands espaces verts et direction l'Auvergne. Sans hésitation, nous optons pour le covoiturage. Nous sommes un peu en retard. Nos sacs sont tombés à l'eau avec toutes nos affaires. Bilan, deux heures à la laverie et surtout neuf euros de perdus. C'est une dépense dont nous nous serions bien passés. C'est parti pour la deuxième étape, avec comme direction Clermont-Ferrand. Laura, notre conductrice, vit à La Rochelle et se rend plusieurs fois à Bordeaux pour son travail. Elle est fan du covoiturage. Après deux heures de route, on procède au changement de voiture et de pilote, un Auvergnat. Ses conseils culinaires sont précieux. Devant nous, on admire un environnement naturel exceptionnel. Des volcans, c'est sûr que nous sommes en Auvergne. Avec 33 euros par personne, c'est tout simplement imbattable. La suite dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Abel, M. Derre