Un billet pour les vacances, épisode 3 : défi des vacances, 300 euros tout compris

Partis de Paris avec Marine, sa collègue, et leurs 300 euros chacun en poche, l’une de nos équipe a déjà pu visiter la Rochelle, l’Auvergne. Pour finir les vacances, ils veulent voir la Méditérranée avec plus que 97 euros chacun pour s’y rendre, trouver un logement et profiter du cadre. Pour relever le défi, ils ont fait le choix du co-voiturage à 23 euros par personne le trajet. C’est l’option la moins onéreuse. En moins de quatre heures, ils arrivent dans la station balnéaire de la Grande-Motte, plébiscitée par les vacanciers. Difficile de trouver une location à un prix raisonnable alors ils ont opté pour le camping. Vouloir vivre une activité nautique sans se ruiner, c’est possible : 10 euros de location par personne pour une heure de cours de paddle. Puis, ils ont loué des vélos au camping et ont payé 10 euros la journée à la découverte de la Camargue. Avec un dîner pour 12 euros, ils ont réussi leur défi. Il leur reste même 3 euros chacun et de merveilleux souvenirs à La Rochelle, en Auvergne, à la Grande-Motte. TF1 | Reportage C. Abel, M. Derre