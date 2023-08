Un Breton à la montagne !

Pour des vacances en été chez Gaëlle Charnay, il faut des chaussures de randonnée et des bâtons. Pour commencer, nous visons le toit de l'Europe. Le spectaculaire téléphérique de l'Aiguille du Midi donne déjà le tournis à notre Breton Médéric Pirckher. S'il a déjà le pied marin, aura-t-il le pied montagnard ? Au son de notre cor des Alpes qui vibre jusqu'à dix kilomètres à la ronde, Gaëlle Charnay nous montre comment les Montagnards communiquaient avant que le portable n'existe. Nous poursuivons ensuite avec une marche dans les montagnes. Heureusement, au bout du chemin, il y a les refuges. Josiane Gonzalez, la gardienne du refuge, nous prépare sa spécialité : une tartiflette à la bretonne. Tôt le matin, nous transformons ensuite notre Breton en alpagiste, pour la traite des chèvres. Mais il y a plus dur encore, en faire tout un fromage. Nous terminons par le parapente, car la bataille finale se gagne par les airs. Et une fois en hauteur, c'est le septième ciel : le plus beau bureau et la meilleure destination pour les vacances. TF1 | Reportage G. Charnay, M. Pirckher, J. Chaize, Q. Russell