Un café en terrasse : une tradition bien française

Pour certains, c'est un peu une extension de leur maison, un lieu où ils se sentent bien. Les cafés et leur terrasse font partie de notre culture. À tel point que des cafetiers verraient bien inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Découvrez l'histoire de cette pratique quasi unique dans le monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.