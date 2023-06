Un calme étrange dans les rues de Moscou

Les sites les plus importants de Moscou ont été mis en sécurité dès le milieu de la nuit. Des points de contrôle sont érigés près du Kremlin et de la Douma, le Parlement russe. C’est donc le cœur du pouvoir qui se protège et prend au sérieux la menace. Le maire de Moscou a d’ailleurs annoncé ce samedi matin que des activités antiterroristes étaient en cours dans la capitale. Alors, aux abords de la place Rouge, entre touristes et Moscovites, l’ambiance est effectivement inhabituelle. Le président russe vient de parler et d’évoquer un risque de guerre civile. Les avis sont partagés : "Je m’inquiète pour ma famille, pour mon mari et pour mon pays" ; "Nous savons que l’armée nous défendra, donc pas d’inquiétude particulière". Il n’y a pour autant pas d’agitation particulière, juste une certaine tension qui monte d’heure en heure. Pour cause, à 100 kilomètres de Moscou, des dizaines de soldats des forces armées russes ont été filmés sur une autoroute, prenant sans doute le contrôle des accès menant à la capitale. Signe supplémentaire de la tension, la prise de parole à l’instant du chef de l'Église orthodoxe, ami de Poutine, qui appelle à l’unité contre ceux qui veulent semer la discorde. TF1 | Reportage S. Pinatel, J. Garro, M. Merle